I titoli sulla squadra granata dei principali quotidiani: l’accordo con Baroni, le parole di Ferri e l’interesse per Fazzini

Tuttosport

Baroni-Toro, ci siamo. Nel contratto biennale i bonus per l’Europa

Dettagli economici da limare, atteso per oggi l’incontro con Cairo. Il tecnico è entusiasta di cimentarsi in questa nuova avventura. Se non trova un altro club, Vanoli sarà esonerato.

«Sì, sarà un grande colpo»

Ferri venerdì giocherà la Partita della Leggenda. «Baroni ha sempre fatto bene dov’è stato. Il Fila è la collocazione naturale per il Museo granata».

Toro, per la trequarti idea da Empoli: Fazzini

Ai granata piace il jolly dei toscani che Baroni ha già voluto allenare quando era alla Lazio.

La Stampa

Vanoli non è più l’allenatore del Toro. In arrivo Baroni: accordo trovato

Decisive le prossime 48 ore per annunciare il nuovo tecnico granata: firmerà un biennale.

Il Toro vuole Fazzini. Un pupillo di Baroni per rifare l’attacco

Il trequartista dell’Empoli a gennaio era a un passo dalla Lazio. La partita si riapre con i toscani in B e il nuovo corso granata.

La Gazzetta dello Sport

Lazaro la certezza. Dribbling e assist, c’è un punto fisso nel futuro del Toro

Alla terza stagione in granata, ha trovato continuità da esterno a destra. Cross e affondi offre un grande contributo. Anche se gli manca il gol.

Zapata continua ad allenarsi al Filadelfia

Il capitano granata continua l’attività per recuperare dall’infortunio che l’ha tenuto lontano per gran parte della stagione.

Corriere dello Sport

Baroni e il Torino incontro decisivo. Casting Atalanta

Il Torino resta concentrato sulla chiusura con Baroni. Dopo la separazione con Paolo Vanoli i granata possono definire ora il contratto dell’ex Lazio.