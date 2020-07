Torino, la rassegna stampa di oggi 28 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i fantomatici compratori del Toro pronti a parlare. Cairo intanto pensa al futuro e chiama Giampaolo

Tuttosport: “Io non vendo il Toro”

Cairo ora sfida i tifosi: “Riparto con Vagnati”

Longo, aria di addio. In pole Giampaolo: contatti da maggio

Nuove indiscrezioni su colloqui anche recenti fraVagnati, Cairo e l’ex tecnico del Milan. In ballo un biennale

La Stampa: “Anche Moratti e Berlusconi hanno lasciato”

Cairo si tiene il Toro, ma cita gli ex patron milanesi. Domani la cordata interessata presenterà l’offerta

CronacaQui: La cordata dei misteri che vuole i granata: “Il Toro ai torinesi”

Appuntamento fissato al circolo dell’innovazione: “Ma noi non c’entriamo nulla con Taurinorum”

La Repubblica: Tutte le sospette “cordate” che corteggiano il Toro

L’ultima offerta è di 100 milioni: lo stesso valore fissato da Cairo per la clausola rescissoria di Belotti. L’ha fatta l’imprenditore Ferrero che domani svelerà i piani per conquistare il club, ma vince lo scetticismo

La Gazzetta dello Sport: Cairo: “Non vendo il Toro. Sono già all’opera per portarlo dove compete”

Il presidente: “Longo? Valutiamo e intanto lo ringrazio. Ha lavorato in una situazione del tutto particolare”

Corriere Torino: Verdi guarda oltre

“L’anno prossimo dovremo avere non una, ma tre marce in più. Un club come il Torino lo merita e io sono il primo a dover fare meglio”