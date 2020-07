Torino, la rassegna stampa di oggi 27 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro si salva con un punto con la Spal. Arriva il nome di un potenziale nuovo acquirente

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Moreno Longo abbia raggiunto la salvezza matematica contro la Spal, con la quale ha però solo pareggiato. E intanto arriva il nome di una potenziale cordata pronta a rilevare il Toro.

Tuttosport: Il Toro è salvo: “Cairo, ora vendi?”

Un misterioso acquirente: AAA, no ai perditempo

Cori, striscioni sotto la sede: “Via, game over”

Nuova manifestazione di protesta dei tifosi. Fra la rabbia per lo scandalo-Fila spunta anche un pagliaccio. Con un brutto finale

La Stampa: La salvezza e basta

Il punto in casa della già retrocessa Spal basta per mettere al sicuro i granata, ancora deludenti. Ora c’è da programmare il futuro, a partire dal tecnico Longo. “Ho le mie idee, pronto al confronto”

“Pronti 100 milioni per il Toro”. Mercoledì l’offerta a Cairo

La cordata esce allo scoperto, la cifra sarebbe garantita da un fondo di investimento

La Repubblica: Toro, Longo: “Felice di aver centrato l’obiettivo salvezza”

Il tecnico: “Non era scontato per una squadra costruita per altri traguardi”. Ma anche contro l’ultima in classifica sono emersi i limiti dei granata

La Gazzetta dello Sport: Missione compiuta

Perla di Verdi, rincorsa finita: il Toro è salvo. Orgoglio Spal, pari finale

Corriere Torino: Toro, fine dell’incubo

Pareggio a Ferrara, granata salvi. Longo: “Un obiettivo che non era certo scontato”