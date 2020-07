Torino, la rassegna stampa di oggi 26 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: appuntamento questa sera contro la Spal, l’obiettivo salvezza è a portata ma da conseguire

La rassegna stampa di oggi sul Torino parla di come la squadra di Moreno Longo si stia preparando a vivere la partita contro la Spal, decisiva per la salvezza da conquistare. Ieri l’ultimo saluto a Vatta.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro, chiudiamo i conti!”

Longo chiede ai suoi: “Più cattiveria!”. E tre punti salvezza

Davanti alla sede la contestazione. Poi tutti a tifare

La Stampa: Toro, trappola a Ferrara. Spal in B, ma arrabbiata

I granata cercano la salvezza matematica, però vincere può non bastare. Agli emiliani non è piaciuta la fuga a Torino del direttore sportivo Vagnati

La Repubblica: Longo non si fida: “Spal pericolosa perché gioca con la testa libera”. Obiettivo: fare meglio del Lecce

I calcoli dei granata, che ieri hanno reso omaggio a Sergio Vatta

La Gazzetta dello Sport: Il Toro va all’assalto della Spal. Per Vagnati è il derby del cuore

Il dt granata protagonista a Ferrara: dalla Lega Pro al ritorno in A. Longo si sente vicino all’obiettivo: “È un dovere onorare Vatta”

Corriere Torino: Toro, il campo e il cuore

A Ferrara caccia a tre punti vitali. Longo: “Voglio una grande prestazione”. L’ultimo saluto a Vatta, il dg Comi: “Una figura enorme della storia granata”