Torino, la rassegna stampa di oggi 25 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro di Longo si stia preparando alla trasferta decisiva contro la Spal: una salvezza da conquistare con i tre punti. Poi, altri articoli sulla questione Filadelfia.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Oltraggi al Fila, mai più! Ed è bufera

Affitto del Filadelfia per 3mila euro e brutto gesto di un tifoso juventino. Rampanti: “Avvilente, non sapevo”. Ma Beccaria: “Le sue dimissioni? Una farsa”

Toro, sei già in ritardo. Salvati e decidi in fretta

Battere la Spal e accelerare sul mercato. Subito il nome del tecnico. Chiesto il baby Esposito in prestito all’Inter

La Stampa: Il Toro si siede al tavolo con Giampaolo. Confronto sui metodi di lavoro e sul mercato

Domani a Ferrara i granata inseguono la salvezza matematica. La società, al lavoro per l’eventuale cambio in panchina, incontra l’ex Milan

CronacaQui: Toro, finale da brividi. Ecco tutti gli incroci della corsa salvezza

I granata a Ferrara dove non vincono dal 1964

La Gazzetta dello Sport: Toro non stop

Da Belotti a Bremer. Longo punta ancora sui suoi fedelissimi

Corriere Torino: Il “derby” di Vagnati

Il direttore tecnico del Torino torna nello stadio che è stato suo fino a qualche mese fa: con lui, Spal in Serie A per la prima volta dal 1968 e poi due “miracolose” salvezze