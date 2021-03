La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Bremer esce dal tunnel del Covid, ora si aspetta Belotti che però non firma il rinnovo

Tuttosport: Rinnovo Belotti? Niente

Nessun negoziato avviato. E non è solo “Per il Covid”

Nicola, incubo Inter. Ma almeno anche Bremer è negativo

Dopo Linetty, esce dall’incubo del Covid anche il difensore brasiliano che oggi farà il test di idoneità. Il tecnico lavora al recupero di Baselli

La Stampa: Quarantadue punti di differenza. Il Toro guarda l’Inter dall’abisso

Calcio Serie A, nerazzurri primi a quota 62, i giocatori di Nicola a 20. Peggior distacco dell’era Cairo nel 2007: 54 punti

CronacaQui: Il Gallo Belotti in gabbia: vuole abbracciare la figlia e riprendersi il Toro

Il capitano è alle prese con il Covid. Nicola ritrova Bremer

La Repubblica: Il derby Primavera è bianconero dopo un’esaltante altalena di gol. E il Toro rischia di retrocedere

La Gazzetta dello Sport: Gol da Toro

Assist e tiri da fuori. Ecco perché Sanabria può essere l’uomo in più

Corriere Torino: Toro, Bremer negativo

Positivi il Gallo, Nkoulou e Singo. L’amore via social di Lady Belotti…