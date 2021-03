La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i torti arbitrali, i problemi di formazione e l’Inter. Tutti i temi trattati oggi dai quotidiani

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per affrontare l’Inter, tra molti problemi: resta grave la situazione in difesa, e intanto Cairo pensa a come risolvere i torti arbitrali.

Tuttosport: Cairo e quella sporca dozzina

Torti arbitrali, il Toro fa i conti: 12 punti volati via

Linetty è negativo, il Gallo e altri tre no

I tamponi effettuati ieri hanno confermato la negatività di Belotti, Bremer, Nkoulou e Singo. Il polacco, dopo la visita di idoneità sportiva odierna, potrà rientrare in gruppo

La Stampa: Toro, attesa per i tamponi. Nicola si trova senza difesa

CronacaQui: Toro, difesa da brividi. I numeri sono da “B”

Tante le attenuanti per Nicola che oggi ritrova Linetty

La Gazzetta dello Sport: Nicola riparte

Tre partite in otto giorni: le mosse del tecnico per rilanciare il Toro

Corriere Torino: Toro, hai visto Sanabria?

Qualità, intelligenza, tecnica e un gran gol: la prima in maglia granata è da applausi. Aspettando Belotti e l’Inter, lui dà fiducia