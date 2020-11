Torino, la rassegna stampa di oggi 10 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo e la sosta per raccogliere le idee. Servono alternative in mezzo e davanti

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro ora dovrà raccogliere le idee, sfruttando la sosta per ripartire. Giampaolo cerca soluzioni a centrocampo e in attacco.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro e Giampaolo, il futuro in ballo col trio da brividi

La priorità data alla ricerca di un gioco brillante non potrà prescindere dai risultati. La classifica langue, bisogna fare punti con le big: missione obbligata e possibile

Toro: guai in fascia. L’eccezione è Singo

Vojvoda fatica a giocare da terzino a quattro, di Murru e Rodriguez si conoscono pregi e difetti e poi c’è l’equivoco Ansaldi: era tra i migliori, è stato impiegato per 20′ in 5 gare

La Stampa: La via del gol senza Belotti: al Toro servono le alternative

Il pari in bianco con il Crotone e le difficoltà granata se il Gallo resta a secco, l’attacco stenta

CronacaQui: Toro, è falsa partenza tra le mura amiche. Non era mai successo

La Gazzetta dello Sport: Toro, risalita lenta. Ma la squadra cresce e Giampaolo respira

I quattro punti nelle ultime due gare hanno confortato il tecnico: “Miglioreremo ancora”

Corriere Torino: Toro, in mezzo serve una svolta

Rincon a sprazzi. Va alzata la qualità a centrocampo