Torino, la rassegna stampa di oggi 11 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Tra Vecino e Izzo, nei sogni del Toro torna Nainggolan

Il belga piace in Cina e continua a essere monitorato dal Cagliari, ma Vagnati con la giusta strategia finanziaria può prenderlo. Scambio con l’Inter: avanti

Proteggete Belotti, è il più picchiato in Serie A

Nessun giocatore del campionato subisce più falli: già 29 dopo 7 partite. Il paradosso di un capitano che non riesce a fare “scena” e non è “bravo” a protestare. Il caso Magallan col Crotone

La Stampa: Laboratorio Italia, Sirigu capitano: nel ’50 l’ultimo granata a farlo

Stasera a Firenze amichevole contro l’Estonia. Il portiere del Toro “erede” di Carapellese

CronacaQui: Da inamovibili a indesiderati: la parabola di Izzo e Nkoulou

Il camerunense andrà via a gennaio a parametro zero

La Gazzetta dello Sport: Il tuffo di Sirigu: “Il Toro è cambiato. Stiamo costruendo e ci serve tempo”

Il portiere vota la fiducia a Giampaolo: “La fase di criticità era preventivabile”

Corriere Torino: Sirigu a guardia alta

“Un primo periodo critico nel Toro era preventivabile. Non abbiamo avuto tempo: avremo altri problemi. Stiamo costruendo il futuro e il progetto di Giampaolo è tortuoso, ma non per questo meno affascinante”