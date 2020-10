Torino, la rassegna stampa di oggi 10 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: approfondimenti su Gojak, rosa extralarge e le parole di Cairo al Festival dello Sport

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di Gojak, che desta molta curiosità tra i tifosi granata, ma anche delle parole di Cairo al Festival dello Sport. E Giampaolo dovrà lavorare con una rosa extralarge.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Gojak è un duro, ma che paura alle visite!”

Bjelanovic, ex attaccante granata: “Al Toro per miracolo”: a Zagabria hanno dovuto finire in fretta e furia i controlli medici, se no Gojak non avrebbe fatto in tempo. Prezzo ok: “Ha una fame da lupo”

L’ultimo alibi di Cairo

“Avrei voluto fare di più ma per i bilanci era meglio muoversi con prudenza”

La Stampa: Toro, l’incognita della rosa extralarge. Giampaolo dovrà gestire gli esuberi

Il ds Vagnati al lavoro per sfoltire la rosa a gennaio

La Gazzetta dello Sport: “Solido e disciplinato. Toro, fidati di Gojak. È la mezzala ideale per Giampaolo”

Simic, ex di Inter e Milan, e Bjelica, ex tecnico dello Spezia, sul neo acquisto croato: “È affidabile tatticamente e ha un rendimento costante”

Corriere Torino: Cairo, sforzi e rimpianti

Il presidente del Toro: “Abbiamo fatto molto e avrei voluto fare di più sul mercato, ma il Covid…”