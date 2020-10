Torino, la rassegna stampa di oggi 12 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: voci di calciomercato, ma soprattutto dubbi tattici per Giampaolo in vista della ripresa dei giochi

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, gennaio è Vecino

Riecco Izzo in ballo. Qualità a metà campo in arrivo dall’Inter?

Vai, Bonazzoli! “Meglio di Gabbiadini, è l’ideale per Belotti”

Foscarini racconta i gol di Padova e non solo: “Con quel sinistro fa ciò che vuole. Deve solo imparare a giocare di più per gli altri”

La Repubblica: Toro, Giampaolo cerca regista. Le chance di baby Segre

Rincon, dopo l’impegno con la Nazionale, rischia di saltare la sfida casalinga della ripresa. Altra possibilità: quella di impegnare in quel ruolo Lukic che tornerà sotto la Mole solo giovedì

La Gazzetta dello Sport: Il piano B del Toro

Spazio a Bonazzoli anche da esterno. Con o senza Zaza

Corriere Torino: Torino sorridi, Rodriguez è recuperato

L’esterno svizzero ha giocato 90′ contro la Spagna, mostrando di avere ormai recuperato dai guai muscolari