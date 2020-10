Torino, la rassegna stampa di oggi 13 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: approfondimenti sul calciomercato che è stato, e si pensa anche alla ripresa con il Cagliari

Tuttosport: Cairo, 50 milioni sprecati

Niang, Zaza, Verdi? Per Zapata e Joao Pedro si spendeva meno!

Meité regista: 3 giorni per una full immersion

Da oggi al Fila via a partitelle e schemi con il francese davanti alla fascia: è la prima alternativa se Rincon tornerà dal Sud America troppo stanco

La Gazzetta dello Sport: Toro fantasia

Giampaolo con Verdi e Gojak. Sta per nascere la staffetta