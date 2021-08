I titoli dei principali quotidiani sul Torino: tra il rinnovo di Belotti e il mercato in entrata, tutte le notizie

Tuttosport

Belotti: rinnovo più vicino, però nessun vincolo

Il Gallo apre al prolungamento con i granata ma rifiuta la proposta di Cairo di mettere una clausola rescissoria da 40 milioni. Inter e Roma alla finestra

C’è Zaza per Simeone: proposta di scambio

Il Cagliari sta parlando dell’argentino anche con Marsiglia e Zenit, ma non ha ancora chiuso: e adesso il Toro prova a riaprire il discorso per il rossoblu già allenato da Juric

Amrabat resta caldo

Vagnati nei prossimi giorni proverà l’assalto decisivo con la Fiorentina

Delusione Warming: cercasi squadra

Nemmeno un minuto con Juric negli ultimi due test: la società, che ha speso un milione e mezzo per prenderlo dal Lyngby, ora cerca di mandarlo in prestito

La Stampa

Juric reclama un mediano da affiancare a Mandragora

La Gazzetta dello Sport

Rodriguez centrale, Vojvoda jolly prezioso: ora Juric ha più scelta

Il ritiro di Ricardo e Mergim è stato positivo. Il rilancio definitivo è l’obiettivo comune

Corriere Torino

Mandragora guida il Toro che ha forza e idee chiare. Adesso Belotti e il mercato

La scelta del capitano sbloccherà tutto. Piace Comert

Salvadori, il tesoro del Filadelfia

Tre medaglie olimpiche con la sciabola azzurra, poi anima della ricostruzione dello stadio storico

Torino Cronaca Qui

Juric guarda a Verona e ai suoi ex giocatori per rafforzare la difesa