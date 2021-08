Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Tuttosport

I giorni caldi del Gallo

Juric si aspetta che Belotti firmi, la tifoseria pure

Il tecnico croato lo vuole deciso a essere capitano del suo Toro, la maggioranza della gente, in parte perplessa dai tempi troppi lunghi, gli rinnova la fiducia

Ivan: senza i colpi salvezza anticipata

Dopo 35 giorni di lavoro il tecnico croato ha un’idea precisa della rosa a disposizione, ha fatto sapere al club che senza altri acquisti non si possono avere progetti ambiziosi

Primavera nei guai, Covid tra i giovani

Come già la squadra di Giampaolo, ora anche la squadra di Coppitelli ha dovuto lasciare il ritiro di Biella

La Gazzetta dello Sport

Chi è l’aiuto regista?

Toro, una spalla per Mandragora. Lukic si candida, Linetty in rimonta

In Coppa Italia corsa a tre per un posto: Rincon può essere la soluzione a sorpresa

La Stampa

Bunker in costruzione, i dubbi di Juric sui difensori

Il tecnico vorrebbe il polacco Walukiewicz come sostituto di Nkoulou