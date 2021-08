La rassegna stampa del 13 agosto 2021 sul Torino: i titoli dei principali quotidiani tra mercato e campo

Tuttosport

Sorpresa Chiquinho

Orsolini & c. troppo cari, il Toro tratta col Benfica

Ritorno di fiamma per il trequartista portoghese, ora a Lisbona hanno abbassato le pretese: si parla di prestito e diritto di riscatto a 7 milioni. E’ un pallino di Vagnati

“Questo” Djidji teme Buongiorno

Juric prova il giovane centrale al posto di Bremer

Baselli, dove sei? Juric non lo vede e Cairo nemmeno

Ad Alkmaar è rimasto in panchina e il patron non lo insegue per il rinnovo di contratto: futuro incerto

“Toro, voto Orsolini”

Maspero, ex trequartista: “Non ho dubbi: in granata io porterei il rossoblu”

Corriere Torino

Juric, incroci pericolosissimi. Quella beffa dalla Cremonese e lo strano derby con Pecchia

La Gazzetta dello Sport

Singo, dall’Olimpiade al Toro di Juric. Un’estate di corsa per essere leader

L’ivoriano, rivelazione della scorsa stagione, si è tagliato pure le vacanze per mettersi subito a disposizione