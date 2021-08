Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

Tuttosport

Belotti verso il sì al rinnovo

Toro, si tratta ma Roma e Viola controllano

Più voci danno il Gallo deciso a firmare con i granata. Assalto giallorosso se a sorpresa non arriverà Abraham?

E’ in corso l’assalto per Walukiewicz. Di mezzo c’è Lyanco

Trattative col Cagliari per il polacco, prima scelta di Juric: offerto il brasiliano. Il padre: “Il Toro vuole 9 milioni, c’è anche il Betis”

Il caso Iago: che peso

Guadagna 3 milioni lordi. Dopo il flop a Benevento è ai margini: il Toro lo regala, ma lui rifiuta ogni idea

Un Toro d’attacco

Pjaca-Sanabria: Juric fa le prove. Ha più soluzioni per trovare i gol

Domani c’è la Cremonese, Belotti va in panchina: il tecnico punta su Marko e Sonny dietro a Zaza

La Stampa

Toro, idea Diawara. Juric cerca fisicità in mezzo