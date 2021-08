Ecco i titoli dei quotidiani sul Torino, tra campo e calciomercato: la rassegna stampa del 17 agosto 2021

Tuttosport

Juric smaschera tutti

“Senza veri rinforzi questo Toro non va da nessuna parte”

Fischi: e Cairo scappa via

Millecinquecento paganti: cori di incitamento, tanta delusione. Il presidente, contestato, se ne va subito dopo la qualificazione

Ivan su Belotti: “Vuole rimanere, non vuole firmare”

Aina attacca i tifosi: se ne vuole andare?

“Grazie a tutti dei fischi, mi fanno soltanto migliorare”. Errori in campo, il “London Style” e il rimpianto del Fulham

Rauti: “Un sogno! E’ la mia fede Toro”

Lotta al posto di Belotti, crea pericoli, alla fine segna il suo rigore. E poi emoziona tutti con un messaggio

La Gazzetta dello Sport

Uno scatto da Toro

La difesa funziona, il carattere c’è: ora serve lo sprint

La Stampa

Rompicapo Toro

A 5 giorni dal debutto in campionato con l’Atalanta le parole di Juric scuotono l’ambiente e fanno scattare l’allarme. “Velocità e livello tecnico, non ci siamo: così non andiamo da nessuna parte. Belotti? Mi ha detto che resta un anno”

La Repubblica

Juric: “Senza acquisti questo Toro non va da nessuna parte”

Dopo la deludente prova con la Cremonese l’allenatore vuole alzare il tasso tecnico. Gli obiettivi: Walukiewicz in difesa, Diawara o Amrabat in mezzo e Orsolini esterno

Belotti rimane ma non rinnovoa: tra un anno via a parametro zero