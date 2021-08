I titoli dei principali quotidiani sul Torino: tra le scintille Juric-Vagnati e il mercato, ecco la rassegna stampa del 18 agosto 2021

Tuttosport

Orsolini-Messias: il Toro punta al doppio colpo

Vagnati si guarda attorno per fare uscire almeno uno tra Verdi e Linetty, poi tenterà l’affondo per due colpi in entrata: sul bolognese è forte la Lazio

Per Walukiewicz si tratta con Izzo. Lyanco-Watford

Il Cagliari apre al prestito con diritto, il Toro riflette su Armando

Tra Juric e Vagnati già volate scintille

Il duro atto d’accusa del tecnico dopo la Cremonese preceduto da discussioni con il ds. La vera delusione di Ivan? Le promesse finora non mantenute dalla società sul mercato

Zaza: almeno un mese. E Rauti per ora resta

La Gazzetta dello Sport

Bremer l’erede di Nkoulou: ora in difesa dirige lui

A soli 24 anni il brasiliano sarà uno dei leader di Juric

La Stampa

Toro, è mal di gol: Juric si aggrappa al solito Belotti

Per la squadra granata una sola rete contro squadre professioniste. Il capitano, infortunato, stringe i denti: in campo contro l’Atalanta