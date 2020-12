Torino, la rassegna stampa di oggi 11 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: svolta in attacco, Giampaolo pensa di cambiare tutto per affrontare al meglio l’Udinese

La rassegna stampa di oggi parla degli ultimi accorgimenti che Marco Giampaolo sta prendendo per poter affrontare al meglio l’Udinese. L’allenatore potrebbe varare il vecchio modulo.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro: Giampaolo attacca l’Udinese! Verso il 4-3-1-2

Domani contro i friulani conta soltanto la vittoria: l’allenatore vuole potenziare le soluzioni offensive per conquistare la posta piena e allontanare qualsiasi fantasma

Oltre a Pavoletti, resiste Cutrone

Zaza, Bonazzoli e Millico continuano a non dare le adeguate certezze: serve un centravanti da affiancare al Gallo che garantisca qualche gol. In cassa c’è un tesoretto di 6,5 milioni

La Stampa: Il Toro in cerca di ossigeno. Giampaolo si affida a Lukic

Il rientro a tempo pieno del serbo consente all’allenatore di applicare il suo modulo prediletto

CronacaQui: Giampaolo prova a cambiare modulo. Lukic dietro a Belotti e Zaza per la svolta

Il tecnico archivia il 3-5-2 e torna alle origini, con un trequartista a giostrare dietro alle due punte

La Repubblica: Toro, per il match contro l’Udinese mezza squadra in infermeria. A centrocampo torna Lukic

Non c’è Ansaldi e Giampaolo pensa di cambiare di nuovo schema, con il serbo che sarà schierato dietro Belotti e Zaza

La Gazzetta dello Sport: Toro a tutto attacco

Il ritorno di Lukic. Un pieno di energia per Belotti e Zaza

Corriere Torino: Dossena: “Toro, ora devi vincere a tutti i costi. Giampaolo merita fiducia”