Torino, la rassegna stampa di oggi 12 dicembre 2020 - Toro.it

La partita di questo pomeriggio contro l’Udinese (calcio d’inizio alle ore 18) è ovviamente l’argomento principale, per quel che riguarda il Torino, sui quotidiani in edicola questa mattina. Nella nostra consueta rassegna stampa vediamo ora quali sono i titoli dei giornali nelle pagine dedicate proprio alla squadra granata.

La rassegna stampa

Tuttosport

“Il mio Toro coi tifosi”

Giampaolo con fede: “No, non dormo bene. Rialziamo la testa”

“L’insoddisfazione della gente granata è anche la nostra. Non vado in giro per la città con nonchalance, dobbiamo avvenire tutti l’importanza di identificarci col club e vivere il senso di appartenenza”

Quota 100 in testa. Sempre solo Belotti per far gol alla paura

La Gazzetta dello Sport

Toro a tre stelle

Belotti, Sirigu, Singo: è l’ora della svolta

Giampaolo si affida ai suoi leader, c’è l’Udinese da mettere per cominciare la risalita