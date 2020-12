Torino, la rassegna stampa di oggi 13 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Cairo conferma Giampaolo e manda la squadra in ritiro. Delusione dopo la partita di ieri

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta del disastro granata contro l’Udinese. Quindi, le parole di Cairo che se la prende coi giocatori e conferma Giampaolo.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Cairo: “Toro, avanti con Giampaolo”

Rimonta buttata e ko in in due minuti: è sbando totale!

“Mi prendo le mie responsabilità”. Squadra in ritiro

Giampaolo ammette: “Non è più questione di virgole. Braccino corto e troppe scorie”. Cairo lo conferma: “Deluso dai giocatori”

La Stampa: Caduta libera

Toro battuto in casa anche dall’Udinese, non basta la reazione di nervi dopo l’avvio choc. Granata senza coraggio né personalità: fallito un altro esame. Inutile il 100° gol di Belotti

La Repubblica: Il Toro affonda, un’altra sconfitta. Adesso Giampaolo rischia l’esonero

Cairo a confronto nella notte con l’allenatore: ma le tre partite dei granata nei prossimi 6 giorni possono salvarlo. Il mister: “Brutta gara, non nego le mie responsabilità”. Longo, Nicola e Ventura i nomi dei possibili sostituti

La Gazzetta dello Sport: Il Torino è nei guai

Un’altra follia. Cento secondi per riprendere l’Udinese da 0-2. Poi il blackout

Corriere Torino: “Toro, ora tocca a noi”

Giampaolo contro la paura dei suoi: “Senza coraggio e spensieratezza non ce la fai”