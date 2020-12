Torino, la rassegna stampa di oggi 14 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo e la crisi Toro da risolvere entro una settimana, la squadra è in ritiro da oggi

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Giampaolo debba uscire dalla crisi entro una settimana. Fiducia a tempo e tante cose da cambiare.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Futuro Toro a rischio, per Giampaolo è l’ora delle scelte drastiche

Confermato da Cairo ma sempre in bilico, il tecnico ha detto chiaramente che troppi si portano dietro le scorie della scorsa stagione: questa squadra va ribaltata, nei giocatori e negli atteggiamenti

Il Toro ha perso Sirigu, Sirigu ha perso il Toro

Quelle risate dopo il ko riassumono una crisi mentale prima che tecnica. La frattura con i tifosi e l’ipotesi Milinkovic

La Stampa: Cairo si gioca l’ultima carta. Toro in ritiro e senza alibi

La fiducia a Giampaolo richiama la squadra alle proprie responsabilità. Servono giocatori motivati: contro la Roma anche Sirigu rischia il posto

La Repubblica: Toro, Cairo concede a Giampaolo 270 minuti di sopravvivenza

Dopo il ciclo di tre partite il patron deciderà sul futuro del tecnico. Pesa nella scelta il contratto biennale di tre milioni del mister

La Gazzetta dello Sport: Il Toro indifeso

In ritiro per capire come chiudere il portone granata

Corriere Torino: Belotti tesoro Toro

Il capitano è a quota cento reti in maglia granata e sta disputando la sua miglior stagione di sempre: Giampaolo riparte dal Gallo per rinascere