Torino, la rassegna stampa di oggi 16 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si stia preparando alla partita contro la Roma dal ritiro al Filadelfia: Giampaolo potrebbe mettere in atto una rivoluzione.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, priorità Belotti

Lui non molla mai, vietato perderlo

Quell’esclusione strana di Bremer che ha voglia di Toro

Tra i pochi granata in crescita, il difensore è di colpo sparito dai radar di Giampaolo: per Dzeko può però tornare al centro della difesa

La Stampa: Dalla Roma alla Roma: l’ultima impresa del Toro nell’anno da cancellare

Il 5 gennaio Belotti e Sirigu allontanarono paure e tensioni della vigilia. Quel successo illuse: 8 giocatori su 11 potrebbero esserci anche domani

CronacaQui: Toro verso il ribaltone per la partita di Roma. Ecco chi rischia di saltare il posto

Zaza finisce ko mentre Ansaldi potrebbe tornare

La Repubblica: Toro, attacco B&B con la Roma. Bonazzoli al fianco di Belotti, e Baselli è pronto a tornare

L’ex sampdoriano ha superato Zaza e Verdi nelle preferenze di Giampaolo. Il centrocampista torna dopo sei mesi

La Gazzetta dello Sport: Il Toro cambia tutto

Ribaltone Giampaolo. Fuori Meité, Zaza, Sirigu e Nkoulou

Corriere Torino: Cairo, avviso ai naviganti: “È l’ora del carattere, poi… chi vuole andare via lo dica”

Il presidente prepara il 2021 e chiede una riscossa al suo Toro