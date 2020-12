Torino, la rassegna stampa di oggi 17 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: rivoluzione Toro, almeno tre gli esclusi nella delicata partita contro la Roma

Tuttosport: “Toro, ora si cambia”

Giampaolo: “No alibi e chiacchiere, conta la maglia. E corra la Roma!”

Rischiano almeno in 4. È pronto anche Gojak

Oltre a Sirigu, probabili esclusi anche Nkoulou e Meité. Lukic dietro a Belotti nel 3-5-1-1 che prevede il rientro di Bremer e l’impiego di Ansaldi

La Stampa: L’unico intoccabile resta Belotti. Toro a Roma per sentirsi ancora vivo

Questa settimana contro i giallorossi c’è in gioco la credibilità di un gruppo ultimo in classifica. Possibili esclusioni eccellenti

CronacaQui: La carica di Giampaolo: “Compattezza e unione. Toro, fuori l’orgoglio”

Stasera i granata chiudono la giornata nel posticipo di Roma

La Repubblica: La rivoluzione di Giampaolo. Rischia il posto anche Sirigu

All’Olimpico tra i granata fuori Meité, Nkoulou e Zaza con Bonazzoli e Lukic dietro a Belotti e a centrocampo il rientro di Gojak

La Gazzetta dello Sport: La sfida sulle punte

Dzeko-Belotti, svolta per due: Roma e Torino si affidano ai cannonieri

Corriere Torino: Toro, senza complessi

I granata di scena all’Olimpico e Giampaolo li sferza: “Facciamo la partita”