Torino, la rassegna stampa di oggi 18 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i granata perdono ma recriminano per le decisioni arbitrali di Abisso

Tuttosport: Toro, uno scandaloso Abisso!

Assurda espulsione di Singo dopo 14′ (Spinazzola si lascia andare e urla) e fallo clamoroso su Belotti ignorato (pure dal Var) prima del gol di Mkhitaryan col Toro in 9. Poi dubbio rigore e fine dei giochi: Roma 3^ con la Juve

La prova d’orgoglio salva Giampaolo

La Stampa: Abisso granata

Errori pesanti dell’arbitro: Singo espulso al 14′, gol di Mkhitaryan viziato. Cairo: “Gara condizionata”. Il Toro adesso è ultimo, la Roma sale al terzo posto

CronacaQui: Toro in caduta libera, granata in 10 uomini. Per la Roma tris facile

La Gazzetta dello Sport: Abisso fa un disastro

Singo espulso, primo gol viziato. Toro penalizzato, Roma terza

Corriere Torino: Toro “senza parole”

Espulso Singo dopo 15 minuti: secondo giallo molto discutibile. Società furibonda