Torino, la rassegna stampa di oggi 19 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia lavorando per affrontare il Bologna e intanto protesta ancora per le ingiustizie arbitrali.

Tuttosport: Squadra e tecnico: resa dei conti. Giampaolo si gioca il futuro del Toro contro Mihajlovic

Sfida decisiva all’ultimo tecnico capace di accendere i tifosi granata, tra richiami al senso di appartenenza e liti nello spogliatoio che hanno coinvolto Belotti e Sirigu

Nessuno cerca alibi, ma gli arbitri pesano

Dopo i torti subiti contro Inter e Udinese, Abisso a Roma ha superato il limite della vessazione mortificando una tifoseria già umiliata e spingendo perfino la società a una inedita protesta

La Stampa: Toro, il caso Abisso. L’arbitro dei veleni può ripartire dalla B

Per i vertici dell’Aia, inopportuno il rosso a Singo, ma gol e rigore c’erano

CronacaQui: Arbitri e peggior difesa. Toro, gira tutto storto. Pericolo retrocessione

Dirigenti contro Abisso, ma i numeri fanno tremare

La Repubblica: Bianchi: “Il Toro rinasce se Giampaolo darà più libertà ai suoi giocatori”

La Gazzetta dello Sport: Tutta l’ira del Toro

Il dossier dei torti riguarda 6 partite: “È davvero troppo, ci vuole rispetto”

Corriere Torino: “Ho cambiato canale”

Camolese: “Il rosso a Singo? Non capisco come si possano commettere ancora oggi simili errori”