Torino, la rassegna stampa di oggi 21 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: ancora una rimonta, la posizione di Giampaolo è sempre più in bilico

La rassegna stampa di oggi sul Torino presenta i commenti alla partita pareggiata contro il Bologna. C’è tanta delusione per come è andata, ma Giampaolo ancora non si muove.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro e Giampaolo, pena senza fine

Cairo, che rabbia! “Buon Natale, non succede niente”

“Fiducia? Chiedete a Cairo. La società è perfetta con me”

Giampaolo le tenta tutte, anche a parole: “Non so se avrò il tempo per guarire alcune scorie mentali, è difficile scrollarsele di dosso”

La Stampa: Toro, il pari vale una sconfitta. A Napoli si decide il futuro

Con il Bologna solito film: il club difende Giampaolo, ma c’è l’idea Nicola

La Repubblica: Il Toro affonda ma Giampaolo per ora resta

I granata non erano mai partiti così male in tutta la loro storia. Cairo scorato: “Cosa dovrebbe succedere? Non succede niente”

La Gazzetta dello Sport: Toro ancora ripreso

Vantaggio di Verdi, ma dura poco. Il Bologna rimonta con Soriano

Corriere Torino: “Toro, ho fiducia”

Giampaolo prende il punto e indica il difetto: “Dobbiamo difendere tenendo palla in attacco. Mentalità e autostima si costruiscono nel tempo”