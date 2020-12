Torino, la rassegna stampa di oggi 22 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: fra un giorno si gioca a Napoli, la partita è decisiva per la panchina di Giampaolo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Giampaolo si stia preparando ad affrontare il Napoli, con molte difficoltà. Per l’allenatore, questa gara potrebbe essere quella decisiva.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Incubi Toro, ora servono 4 rinforzi

Troppe lacune: il mercato di gennaio sarà fondamentale sia per Giampaolo sia per un eventuale altro allenatore

Juric prima scelta: ma poi…

Bava e Milanetto volevano il mago del Verona, in caso di addio a Longo. Ci provò anche Vagnati, ma in ritardo

CronacaQui: Cairo non cambia, o sì? In pole position Longo, ma ci sono anche Nicola e Donadoni

La Gazzetta dello Sport: Carica da Toro

Ecco Izzo e Verdi. La grinta degli ex contro il Napoli