Torino, la rassegna stampa di oggi 23 dicembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo a rischio, la sconfitta a Napoli potrebbe risultare decisiva per lui

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il futuro di Giampaolo sia legato alla partita di oggi contro il Napoli. Una sconfitta oggi potrebbe essere fatale per la sopravvivenza dell’allenatore.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Giampaolo-Toro, ora o mai più

O svolta a Napoli o nella sosta lascerà ad altri l’ultimo posto e la panchina. Ma per il 2021 non c’è da salvare solo il tecnico: è in ballo il futuro del club granata

Verdi: vedi Napoli e trasforma il Toro

Due anni fa fu scaricato, ma in granata ha deluso ancora. Ora è in ripresa: il gol al Bologna lo ha ricaricato e vuole evitare che Vagnati cerchi un sostituto a gennaio

La Stampa: Toro a Napoli per salvarsi. E salvare Giampaolo

Un’altra sconfitta metterebbe fine alla gestione dell’allenatore. Sirigu è pronto a tornare titolare tra i pali

CronacaQui: La prima al “Maradona”. Il Toro per risollevarsi si affida al Gallo Belotti

Gattuso fa i conti con le assenze. Giampaolo in bilico

La Repubblica: Napoli ultima chance di Giampaolo. Già pronti Nicola, Longo o Ventura

Stasera il Toro gioca al San Paolo la partita che deciderà il futuro dell’allenatore: se perde se ne va. E sarà rivoluzione anche nella rosa: via Sirigu, Zaza, Meité e Nkoulou, in arrivo Cutrone e Nainggolan

La Gazzetta dello Sport: Toro rischiatutto

Punti per svoltare. Giampaolo cambia: è l’esame più duro

Corriere Torino: “Tutti sulla scia di Belotti: il capitano si merita un gruppo alla sua altezza”

Rolando Bianchi e un Toro da rimonta: “A volte basta poco…”