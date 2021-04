La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: i titoli dei quotidiani che parlano dei granata, tra campo e calciomercato

Mercato (quello che ha acceso i riflettori su Belotti) e campo, dato che dopo la vittoria di Udine il Toro deve dar seguito alla vittoria convincendo anche contro la Roma. Questi i temi principali approfonditi dai giornali in edicola martedì 13 aprile. Ecco nel dettaglio i titoli.

I titoli sul Torino dei giornali in edicola oggi, 13 aprile 2021

Tuttosport

Belotti, spunta il Lione

Il club francese ci prova col Gallo a ruota del Milan

Tampone per Sirigu. Milinkovic è pronto: e c’è ancora la Roma

Il serbo già in porta nell’andata. Giovedì test per il sardo: se negativo, visita di idoneità. Speranza per Nkoulou

–CronacaQui

Bremer e Buongiorno. Il Toro è già nel futuro con i pilastri difensivi

-La Stampa

Sonego e il Toro primo contatto Cairo: “Ti aspetto”

Il tennista n.28 al mondo invitato al Filadelfia Il patron: “Testimonial? Felice di conoscerlo”

Scudetto del 1926/27 chiuso il primo atto La Figc può decidere

Consegnata la relazione storica della Commissione degli otto saggi Il Toro reclama il titolo vinto sul campo e tolto per il caso-Allemandi