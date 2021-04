La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dalle future mosse di calciomercato al rilancio dei giocatori. I titoli dei quotidiani

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Occasione Joao Pedro

Il Toro segue il brasiliano e Cragno per il dopo Sirigu

Sanabria non molla. Lui e il Gallo pronti a colpire la Roma

La carezza di Nicola nonostante la prestazione non brillante di Udine lo stimola: vive di reti. Quel colloquio con Belotti è la chiave

La Stampa: Vanja, l’ossessione Toro per non essere solo il fratello di Milinkovic

Il portiere sarà titolare anche contro la Roma

CronacaQui: Toro, finalmente Verdi. Così la cura Nicola valorizza l’ex Napoli

Aspettando le nozze con la sua Laura

La Repubblica: Toro, c’è la caccia al “Gallo”. Lo inseguono Roma e Milan

Nel 2022 scade il contratto di Belotti che piace anche a diversi club stranieri, dal Chelsea al Siviglia. La possibilità che rimanga granata dipende dall’offerta economica di Cairo e dal progetto di rilancio

La Gazzetta dello Sport: Il muro del Toro

Da super Bremer ai muscoli di Izzo. La difesa di Nicola ora è una certezza

Corriere Torino: Milinkovic-Savic, portiere coi baffi. Udine ha rilanciato il gigante

Prima volta da imbattuto per il serbo, cui Nicola chiede anche lanci un po’ speciali