La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro stia pensando di cambiare ancora pelle, sia tatticamente, sia dal punto di vista societario. Ansaldi si racconta alla Stampa.

Tuttosport: Belotti: incentivo Toro!

Idea per il rinnovo: legarlo all’Europa

Erano i rinforzi principali per l’estate e gennaio: Linetty e Baselli, ci siete?

Il polacco è sparito dai radar di Nicola, il bresciano – dopo l’infortunio e il Covid – non è ancora rientrato. Ma il Toro per salvarsi ha bisogno di tutti

La Stampa: Ansaldi: “La mia vita ispirata a Dio. Il Toro è casa”

L’argentino racconta i valori personali e la difficile stagione del club: “Siamo tornati ad avere fame. Lo capiamo da come lavoriamo tutti i giorni”

CronacaQui: Dal mister ai dirigenti. Aprile mese decisivo per le scelte del Toro

Cairo prepara un altro ribaltone

La Repubblica: Tonny Sanabria, il predestinato. A segno contro le grandi d’Europa

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, l’attaccante paraguaiano ha colpito Real Madrid, Inter e Juventus. Domenica vuole prendersi la rivincita contro la Roma che lo acquistò nel 2014 ma non lo fece giocare

La Gazzetta dello Sport: Al centro del Toro

Verdi rinato da mezzala. Deve solo ritrovare il gol

Corriere Torino: Mandragora, due sfide

Settimana prossima l’Uefa dovrebbe decidere l’allargamento delle rose per l’Europeo. Rolando potrebbe così sperare in una maglia, ma tutto passa dal Toro