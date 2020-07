Torino, la rassegna stampa di oggi 13 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: attesa per la partita contro l’Inter, Izzo si carica, Longo anche. Calciomercato: voci su Sarr

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Moreno Longo sia pronta per affrontare l’Inter. Questa sera, sfida che potrebbe portare la salvezza definitiva ai granata, che intanto pensano anche al mercato: voci su Sarr.

Tuttosport: “Toro, torna grande”

Longo vede granata: “Il mio futuro qui? Adesso non conta”

Izzo, solo per il Toro. Ma il futuro è Sarr!

L’Equipe: “Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina bruciate da Vagnati per il difensore franco-senegalese”

La Stampa: L’Inter per il secondo posto. Il Toro cerca il colpo salvezza

Stasera in campo: Conte senza Lukaku, Longo si affida a Verdi-Belotti

La Repubblica: Il Toro contro l’Inter senza paura: “Correre di più la ricetta vincente”

Longo sogna il colpaccio a San Siro: “Siamo in crescita sul piano fisico e Verdi e Meité stanno facendo bene. Belotti vuole continuare a segnare anche con i nerazzurri, sarebbe la sesta partita consecutiva per il bomber”

La Gazzetta dello Sport: Rinascita Verdi

Illuminare anche San Siro. Così diventerà il suo Toro

Corriere Torino: La 3 giorni di Izzo

Questa sera l’Inter, giovedì il Genoa: in casa dei nerazzurri, il difensore del Toro segnò il suo primo gol in Serie A proprio con la maglia rossoblù…