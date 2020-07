Torino, la rassegna stampa di oggi 14 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro perde e recrimina contro l’Inter. Ora contro il Genoa la sfida sarà decisiva

La rassegna stampa di oggi sul Torino vede i commenti alla sconfitta per 3-1 contro l’Inter di Conte. Rammarico per Moreno Longo, che ora deve vincere la sfida contro il Genoa per essere tranquillo.

Tuttosport: Scippo al Toro, si scatena l’Inter

Mani di Bastoni, rigore negato. E Conte gode: 2°

Longo, nessun alibi: “Noi troppi errori: la qualità è questa”

Il tecnico granata esalta Belotti e annota: “Stiamo facendo pure bene rispetto ai nostri mezzi”. A Cairo fischieranno le orecchie?

La Stampa: Toro squagliato

Finisce in vantaggio il primo tempo, ma l’Inter ribalta il risultato in tre minuti e poi chiude in sicurezza con il terzo gol. La squadra di Conte aggancia la Lazio al secondo posto, per i granata cruciale sfida salvezza giovedì con il Genoa

CronacaQui: Belotti illude il Toro, poi l’Inter si scatena. 3-1 a San Siro

La Gazzetta dello Sport: Inter seconda e Contenta

Handanovic, che papera! Poi il Toro si fa ribaltare dal Lautaro-Sanchez show

Corriere Torino: Belotti, la sesta è triste

Il capitano non si ferma (6 gol in 6 partite), ma l’Inter ribalta tutto: giovedì gara chiave con il Genoa