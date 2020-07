Torino, la rassegna stampa di oggi 15 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Belotti e le voci di una permanenza in granata. Il Toro pensa al Genoa: sarà decisiva

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro pensi alla partita con il Genoa: sarà decisiva per la salvezza. Poi, il futuro di Belotti: Cairo vuole blindarlo.

Tuttosport: Belotti: “Solo Toro!”

Cairo: “Io sul Gallo mi sono già espresso”

Millico si ricandida: “Voglio guadagnarmi la maglia granata”

Lampi a San Siro, sogni di gloria verso il Genoa, ma Longo da lui vuole più disponibilità prima di lanciarlo dall’inizio

La Stampa: Da Lecce al Grande Torino. In gioco c’è la quota salvezza

Se la Fiorentina stasera perde in Salento per evitare la B potrebbero servire 40 punti

CronacaQui: Torino-Genoa, finale. E Vagnati si augura: “Belotti qui a vita”

Domani c’è la partita che vale un anno

La Repubblica: Toro, ora la classifica fa paura. Decisiva la sfida con il Genoa

Ma già il risultato di Lecce-Fiorentina di stasera può avere effetti sull’andamento della corsa dei granata. E anche i tifosi congelano la contestazione per stare vicini alla squadra: “Domani sera tutti fuori dallo stadio”

La Gazzetta dello Sport: I 4 giorni del Toro

Tra Genoa e Viola, le armi di Longo per non rischiare

Corriere Torino: Match point Toro

Contro il Genoa non è ultima spiaggia, ma con i tre punti i granata chiuderebbero di fatto ogni discorso. Longo: “So bene cosa serve per salvarci…”