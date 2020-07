Torino, la rassegna stampa di oggi 16 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo e la partita da dentro o fuori, con il Genoa bastano due risultati su tre per salvarsi

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro di Longo si stia preparando per affrontare il Genoa: questa sera serviranno punti per la salvezza.

Tuttosport: Batticuore Toro: si salvi chi può

In ballo c’è tutto: il futuro granata e anche l’onore

“Tutti allo stadio!” E il nome Denegri accende la piazza

Voci sulla DiaSorin candidata a rilevare la società: “La famiglia non rilascia dichiarazioni in merito”. Nuovi striscioni anti Cairo

CronacaQui: Toro, come nel 2009. Il Genoa per salvarsi, riecco l’ex Iago Falque

La Repubblica: Sfida salvezza. Longo si affida a Zaza, il “portafortuna”

Tutte le volte in cui la punta ha giocato, il Toro ha fatto punti. Stasera ai granata vanno bene due risultati su tre per scacciare l’incubo