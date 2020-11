Torino, la rassegna stampa di oggi 13 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal ritorno di Baselli al calciomercato, le ultime in casa granata durante la sosta

La rassegna stampa di oggi sul Torino affronta diversi temi: dal calciomercato alle questioni tattiche a centrocampo, in difesa e anche in attacco.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Torreira: strategia Toro

Subito contatti col giocatore

Solitudine Belotti, la spalla del Gallo non funziona mai

Da Boyé a Niang, per arrivare fino a Zaza e Bonazzoli, nelle ultime cinque stagioni l’azzurro non ha avuto partner di livello

La Stampa: Bremer spodesta Nkoulou, il Toro passa all’incasso

Le scelte di Giampaolo aprono alla cessione del camerunense

CronacaQui: Una spalla per Belotti. Anche Zaza si candida per un posto da titolare

L’ex Valencia e Millico soluzioni in più in attacco

La Gazzetta dello Sport: Baselli, rinforzo Toro

Da lunedì in campo e a dicembre sarà con Giampaolo

Corriere Torino: Singo da blindare

Il giovane esterno ivoriano presto adeguerà e prolungherà il contratto: pronto un accordo fino al 2023. Si lavora anche sul fronte Segre