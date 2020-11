Torino, la rassegna stampa di oggi 14 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: dal calciomercato al Robaldo, fino ai singoli. I temi di questo sabato di sosta

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si stia muovendo sul calciomercato e di come Giampaolo stia pensando ad affrontare le partite dopo la sosta.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Da Torreira a Nainggolan: Toro, personalità e qualità in mezzo, priorità a gennaio

Giampaolo e i tifosi granata sognano un’autentica rivoluzione a centrocampo per alzare il livello. Izzo, non solo il possibile scambio con Vecino: si rifà sotto la Roma

Singo&Segre: nuovi gioco e contratto!

Il terzino e il centrocampista si candidano per trovare più spazio da titolari, garantendo un’iniezione di vitalità al Toro, e vedono ormai in dirittura d’arrivo le trattative per il rinnovo

La Stampa: Due firme per il “Robaldo”. Il Toro trova casa ai giovani

A gennaio dovrebbero partire i lavori. La parte burocratica è a un passo dalla definizione

CronacaQui: Toro, è l’ora di Singo. Blindare l’ivoriano per allontanare le big

La Gazzetta dello Sport: Brasile ci sono

Bremer senza limiti: “Grazie al Torino penso alla Seleçao”

Corriere Torino: Ungheria granata

Marco Rossi, ex Toro, è il tecnico che ha portato i magiari alla fase finale dell’Europeo: “Sono un ragazzo del Filadelfia, trasmetto certi valori”