Torino, la rassegna stampa di oggi 16 novembre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo e la positività al covid, il Toro deve lavorare in isolamento senza il suo allenatore

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come proseguano i lavori della squadra in preparazione alla sfida contro l’Inter, anche se non ci potrà essere Marco Giampaolo: l’allenatore, positivo al covid, è in isolamento.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Giampaolo, un Toro anti-covid!

Tecnico positivo, squadra in ansia verso San Siro

Non solo Ancelotti, Bremer piace anche a Klopp per i reds!

Secondo rumors da Liverpool, per il difensore centrale brasiliano potrebbe profilarsi un derby-mercato con l’Everton già a gennaio

La Stampa: Toro senza guida. Il covid ferma anche Giampaolo

Non sarà in panchina contro l’Inter

La Repubblica: Toro, Giampaolo positivo. La squadra in isolamento

La Gazzetta dello Sport: Chi in nomination? Toro, è corsa a 4 per la spalla di Belotti

Verdi per la continuità, Zaza può essere la sorpresa, Bonazzoli e Millico premono

Corriere Torino: Toro, alla scoperta di Conti: braccio destro di Giampaolo

I granata tornano ad allenarsi domani: assente il tecnico granata, sarà il vice a guidare il gruppo