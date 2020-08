Torino, la rassegna stampa di oggi 14 agosto 2020 - Toro.it

Nella nostra consueta rassegna stampa, ecco i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi che si occupano del Torino

L’accordo trovato per l’acquisto dal Milan di Ricardo Rodriguez e le altre mosse di mercato della società granata sono gli argomenti principali sui quotidiani che si occupano del Torino in edicola quest’oggi. Ecco i titoli dei giornali nella nostra consueta rassegna stampa.

La rassegna stampa

Tuttosport

Sirigu resta in bilico

Vertice per Sepe e rispunta Hysaj

La Roma mette sul mercato Pau Lopez e punta il granata. Difficoltà per Meret: Vagnati adesso vuole il parmense

Rodriguez: fatta tra Toro e Milan

Ai rossoneri vanno 3 milioni di euro senza bonus

“Granata su Valoti ma sul trequartista non c’è solo il Toro”

Zamuner, ds della Spal: “Piace anche a Cagliari, Crotone e Benevento”. Intanto proseguono i confronti su Linetty

Zaza con lo sponsor

Giampaolo voleva l’attaccante due stagioni fa alla Samp e ora lo ritrova in granata

La Gazzetta dello Sport

Il Toro prepara l’ultimo assalto per Rodriguez

E Linetty ha fatto la sua scelta: vuole raggiungere Giampaolo

Il Corriere della Sera

Toro-Milan, ecco l’accordo per Rodriguez

Vagnati chiude, e con il nazionale svizzero inizia il restyling firmato Giampaolo

CronacaQui:

Ibiza, Sicilia, Sardegna. Le mete più gettonate dei calciatori granata