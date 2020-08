Torino, la rassegna stampa di oggi 15 agosto 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: calciomercato granata, tanti nomi e qualche passo avanti. Si aspetta di conoscere Giampaolo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta del calciomercato dei granata, con tanti nomi in ballo per ricostruire la squadra. Giampaolo aspetta rinforzi per far cominciare il suo progetto.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro-Copenaghen, trattativa partita. In ballo c’è Varela

Appena 5 giorni fa l’eliminazione dall’Europa League: Vagnati si è subito mosso. Ex United e Real Madrid, ora il terzino destro uruguaiano è l’alternativa a Hysaj

Anche Biglia in pista. Presentata l’offerta

Il Toro ha proposto all’argentino svincolato dal Milan un contratto di una stagione. Il regista chiede un biennale a 1,3 milioni l’anno. Mezzala: si va avanti con Linetty

La Stampa: Il Toro ha fretta di rinnovarsi. E dopo Rodriguez punta Ramirez

Tra 4 giorni il raduno granata: a sorpresa Ansaldi prolunga di un altro anno il contratto. Possibile un utilizzo a centrocampo

CronacaQui: Da Iago Falque a Izzo. Pedine di scambio Toro. Intanto si punta Biglia

La Gazzetta dello Sport: Toro, primi colpi. Fatto Rodriguez, Ansaldi rinnovato

L’asse Vagnati-Giampaolo ora insegue Linetty mentre Biglia mostra interesse

Corriere Torino: “Giampaolo scelta vincente”

Sullo, vice di Ventura nel miglior Torino di Cairo: “Marco è un amico. Questo ambiente lo esalterà”