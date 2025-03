I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, venerdì 14 marzo 2025: focus sulla partita contro l’Empoli

La Gazzetta dello Sport

Vlasic sulla destra e Casadei avanzato: Vanoli studia novità

Il problema alla caviglia di Lazaro (oggi il test decisivo) spinge verso nuove soluzioni per l’Empoli. E c’è pure l’opzione Elmas a destra

Ricci racconta: “Il Toro è come una seconda casa”

Tuttosport

Gol e follia. C’è l’Empoli: Adams vuole un’altra magia

Contro i toscani ha segnato sia in Coppa, sia in campionato con una perla da centrocampo. E per domani ha studiato nuovi colpi

“I tifosi mi hanno insegnato il Toro”

Ricci: “Grazie al loro affetto noi giocatori percepiamo sentimenti speciali. Un onore avere la fascia”

La musica dell’amore per il Grande Torino

Negli anni ’70 il pianista che lavorava con Buscaglione, Arrigotti, musicò la celebre poesia di Arpino. Domani lo spartito sarà donato dal figlio al Museo granata