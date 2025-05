I titoli sul Torino dei principali quotidiani di oggi, giovedì 15 maggio 2025: focus sulle ultime gare di campionato

La Gazzetta dello Sport

100 di questi Vlasic

Nikola, veterano da Toro. In tre anni è arrivato al top

Si rivede Njie dopo tre mesi di stop

Tuttosport

Toro, prima scelta Caprile (con l’intrigo). Milinkovic in partenza? Napoli o Premier

Vagnati vuole capire se il Cagliari, in caso di salvezza, riscatterà per 8 milioni il portiere di proprietà dei campani. Il prezzo salirebbe poi a 12

Su Elmas c’è anche l’Ajax

Il riscatto a 17 milioni ritenuto eccessivo: i granata puntano allo sconto. E lui non si sbilancia

Sorpresa, si rivede Njie

Rieccolo al Fila: a febbraio si era fratturato il malleolo

“Il Toro deve stare al livello di Bologna o Fiorentina”

Vives, protagonista in Europa League nel 2015: “Per inseguire le coppe serve di più”

La Stampa

Toro, Njie vede la luce dopo il lungo stop. Il ritorno contro la Roma

Il giovane svedese è fermo da febbraio, sogna il rientro all’ultima in casa. Intanto Vanoli prepara il prossimo baby da lanciare: è il bomber Gabellini