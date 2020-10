Torino, la rassegna stampa di oggi 15 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: si avvicina il Cagliari, i temi principali della partita. Poi, il punto sui giocatori in Nazionale

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta della partita di domenica prossima contro il Cagliari, dei giocatori di rientro dalla Nazionale e del ricordo di Meroni e Pianelli.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Sirigu spartiacque Toro

Anche il portiere al bivio Cagliari

L’Andersen in erba: se il Buongiorno si vede dal mattino

Brillante titolare con l’Under 21, il giovane centrale tifoso granata piace a Giampaolo e si propone come alternativa vera in difesa

La Stampa: Il Toro di Pianelli ricordato nel giorno di Meroni

CronacaQui: Tra Pianelli e Meroni. È il giorno del ricordo per i tifosi del Torino

Allo Sporting la presentazione del libro sul Presidente. Il nipote George: “Grazie, sarò presente con il cuore”

La Repubblica: Torino-Cagliari, sfida nella sfida tra Verdi e Joao Pedro

La Gazzetta dello Sport: Rodriguez: Toro, svolta a sinistra. Giampaolo arruola la sua guardia svizzera

Ricardo debutterà in granata contro il Cagliari dopo il ko: innesto di personalità ed esperienza

Corriere Torino: Toro, Buongiorno è diventato grande

Prestazione super in Under 21 del giovane difensore centrale, che ora bussa alla porta di Giampaolo