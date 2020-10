Torino, la rassegna stampa di oggi 16 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: rientrano i nazionali, attesa e curiosità intorno a Gojak. Mancano due giorni alla ripresa del torneo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata si stia preparando per affrontare il Cagliari: c’è molta curiosità intorno ai nuovi giocatori, in particolare Gojak.

Tuttosport: “Gojak macchina da gol per Belotti”

L’agente: “Vedrete un gran numero 10”

Vincente e bomber: la testa di Linetty sostiene Giampaolo

Caricato dal gol alla Bosnia e da Lewandowski: il polacco si sente già leader del centrocampo

La Stampa: Linetty e Gojak, sprazzi di fiducia. Il Toro ora deve cambiare passo

Il polacco e il bosniaco varianti preziose per Giampaolo a centrocampo

CronacaQui: Il ricordo di Pianelli: “Per noi era una papà. Amava davvero il Toro”

La Gazzetta dello Sport: Rincon, missione da General. Battere il fuso per caricare il Toro

Tomàs è rientrato nella notte dal Venezuela. Cicli di crioterapia per il recupero: non vuole perdersi il Cagliari e Giampaolo a lui non vuole rinunciare

Corriere Torino: Toro, spinta internazionale

Oggi in gruppo anche Rincon e Gojak: Giampaolo può preparare la sfida di domenica contro il Cagliari