I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 16 dicembre 2022: è il giorno della seconda amichevole

Tuttosport

-La Roma: Kumbulla per Lukic

Proposto lo scambio, ma il Toro vuole soldi

-L’intrigo dei riscatti: sono 4 per 35 milioni. E Miranchuk ha ben 2 clausole pro Dea!

Atalanta tutelata non solo da uno, ma da un doppio diritto di prolungamento. Radonjic: Toro obbligato a pagare. Vlasic da acquistare. Il russo e Lazaro in bilico

La Gazzetta dello Sport

La diga Schuirs. “Che bella Torino. Qui sono a casa, e questi tifosi…”

L’olandese ha recuperato dall’infortunio alla spalla e anche oggi con l’Almeria guiderà la difesa granata