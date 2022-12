I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 22 dicembre 2022: lavoro al Fila, domani amichevole con la Cremonese

Tuttosport

-Juric: c’è il Wolfsburg!

Non solo tentazioni Premier. Pure la Bundesliga vuole Ivan

-Ecco la nuova area lunghe al Fila

Qui la squadra mangia e si rilassa prima e dopo gli allenamenti: frutto dell’accordo Cairo-Beretta

-Cairo si mostra con il tecnico. I tifosi: “Sì, sì, auguri. Ma ora blindalo e prendigli i rinforzi”

La Gazzetta dello Sport

Vojvoda rilancia. Più brillante e più carico per volare con il Toro.

L’esterno era calato, ma in Spagna sembra tornato al top