La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Davide Nicola possa contare su Belotti in vista della sfida contro il Sassuolo. E poi c’è Bremer, altro leader.

Tuttosport: Belotti vuole giocare!

Si allena duramente e non si arrende mai. Un vero Gallo fa così

Baselli ko, c’è Rincon. Incredibile: un Toro 1° in classifica

Nessuno meglio dei granata per gol sugli sviluppi da angoli e punizioni: 12. Schemi vincenti anche con Nicola

La Stampa: Salvezza con il Torino e gli Europei. Belotti torna e si gioca il futuro

Dopo la positività al Covid e il minuto contro l’Inter, il Gallo troverà spazio domani contro il Sassuolo. Lo aspetta Sanabria e dovrà gestire il peso della diffida in vista della Samp e del derby di Pasqua

CronacaQui: Lo spirito ora si vede. Ma per la salvezza serve vincere in casa

Toro contro il tabù

La Repubblica: Toro, per la sfida col Sassuolo c’è la coppia Belotti-Sanabria

Nicola: “È la prima di 13 finali, dobbiamo vincerne tante per poter raggiungere la salvezza”. Il mister pensa di schierare come seconda punta il paraguaiano in rete negli ultimi due match

La Gazzetta dello Sport: Bremer: Toro, rispunta un top. Ha frenato Lukaku dopo Mané e Ronaldo

Ha fatto un figurone tre anni fa a Liverpool, ha brillato in un derby contro Cristiano. La consacrazione con l’Inter: che crescita

Corriere Torino: Bremer, l’altro capitano

Guarito martedì, al Fila da mercoledì, il brasiliano ha insistito per una chance da titolare e poi ha annullato Lukaku. Domani aspetta Caputo per la rivincita