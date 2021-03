La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Nicola si affida a Belotti e Sanabria per provare a vincere contro il Sassuolo

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta dell’attesa per la partita di questo pomeriggio contro il Sassuolo con particolare focus sull’attacco: torna Belotti, farà coppia con Sanabria.

Tuttosport: Toro, in campo Nicola!

Chiama Izzo e Sirigu, poi la vecchia guardia: “Sereni per vincere”

Toro, basta indugi. In ballo 5 attaccanti. Un solo pensiero: il gol

Belotti-Sanabria per l’inizio ma sono pronti anche Zaza, Verdi e Bonazzoli. Per il Gallo, pericolo giallo

CronacaQui: Toro, l’attesa è finita. Ecco Belotti-Sanabria con 45 giorni di ritardo

La Gazzetta dello Sport: Toro, coppia nuova

Belotti-Sanabria: Nicola cala gli assi contro il Sassuolo