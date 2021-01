La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: crisi nera in casa Toro, Giampaolo è confermato da Cairo ma resta in bilico

Tuttosport: Toro, mai una vergogna così. Cairo-Giampaolo, che fallimento!

Prestazione penosa con uno Spezia in 10 dopo 8′ e pieno di assenze: lo specchio di una squadra e una società allo sbando

Cairo: Giampaolo? “Resta”. Ma ci sono Nicola e Semplici

Il patron: “Partita pessima, mi aspettavo ben altro”. Poi il lunghissimo summit con Vagnati: in discussione l’esonero. Spera anche Donadoni. Variabile Longo

La Stampa: Toro, l’uomo in più per 82′ non basta. Cairo furioso: Giampaolo al capolinea

La gara da vincere con lo Spezia si trasforma in una sconcertante partita e può mettere fine all’avventura del tecnico

La Repubblica: Cairo: “Partita pessima ma Giampaolo rimane”

Il tecnico dopo il pari con lo Spezia: “Eravamo stanchi mentalmente dopo 5 partite in 13 giorni”. Ma non vede tutto negativo: “La squadra si esprime meglio rispetto all’inizio del campionato”

La Gazzetta dello Sport: Il Toro resta a terra

Granata spenti, un solo pericolo e niente gioco con lo Spezia in 10

Corriere dello Sport: Giampaolo rischia ancora. Pronti Nicola o Ventura

Cairo conferma l’allenatore, ma il Toro delude. Spezia-show in 10

Corriere Torino: “Il Toro più brutto”

Dopo lo 0-0 con lo Spezia, il presidente Cairo: “Pensavo di vedere una squadra diversa”. Il tecnico resta, ma se ne parla…